Артем Лукоянов: "Дальше "Ак Барсу" будет сложно, но мы готовы"

Нападающий "Ак Барса" Артем Лукоянов после пятого матча серии плей-офф КХЛ против "Амура" (2:1) отметил, что было тяжело очень эмоционально, и физически. Форвард также добавил, что в самые ответственные моменты его команда действовала профессионально.

– Спасибо всем болельщикам, которые пришли и подержали нас сегодня, - цитирует клубная пресс-служба Лукоянова. - Хочу сказать, что никогда не хотел бы больше встретиться с такой командой в плей-офф. Первый круг самый тяжелый, плюс такой долгий перелет. В Хабаровске было нормально, а сегодня мы ощутили, что силы немного сдают. Было тяжело очень и эмоционально, и физически. "Амур" хорошо сыграл. Понравилось, как у них играл вратарь. Ребята молодые там неплохие – они старались, бегали.

В первых трех играх не работало большинство, потом оно заработало. Хочу отметить и Эмиля Гарипова, который тоже хорошо сыграл. В самые ответственные моменты команда действовала профессионально. Сейчас немного отдохнем, будем ждать соперника. Это только начало. Хорошо, что мы уже вошли в этот бой – дальше будет сложно, но мы готовы.