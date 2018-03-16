Анвар Гатиятулин: "Трактор" в матче с "Салаватом" сыграл терпеливо"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после первого матча серии плей-офф КХЛ против "Салавата Юлаева" (2:1) отметил, что соперник активно провел встречу. Специалист также добавил, что его команда сыграла терпеливо.
– Плей-офф, тяжелые матчи и сегодняшняя не исключение. Мы сыграли терпеливо, - цитирует пресс-служба уфимцев Гатиятулина.
– "Трактор" отдыхал больше, но местами проседал. Как это объяснить?
– Не забывайте, что сезон длинный, силы не беспредельные. Мы рады, что первый раунд закончили в пяти матчах, было время восстановиться. Соперник играл активно, при поддержке трибун. Мы не встали.
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https://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/press-konferentsiya-posle-pervoy-igry-s-traktorom/
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