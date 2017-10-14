Анвар Гатиятулин: "Трактор" очень рад победе над "Слованом"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Слована" поблагодарил болельщиков за поддержку. Также специалист отметил невысокую результативность своей команды.

– Тяжелый матч. Соглашусь, что игра была равной, – цитирует клубная пресс-служба Гатиятулина. – Очень рады победе. Слова благодарности команде за самоотдачу, болельщикам за поддержку. Стали набирать очки, выигрывать, играть увереннее. Постоянно работаем и разбираем игры. Было много ненужных ошибок, из-за которых приходилось играть в своей зоне, тратить силы. На атаку сил не хватало. В этой игре были ошибки, будем доносить до ребят, чтобы еще строже играть в обороне.

– Команда в последних матчах забивает по 2 гола. Результативность невысокая.

– Моменты есть. И в начале сезона моменты были. К сожалению, не хватает, наверное, концентрации и, может быть, собранности. Все нужно преодолевать через работу, через тренировки. С ребятами разговариваем, они относятся к этому с пониманием. Надеемся, что это перенесется на игру, и мы будем реализовывать свои моменты чаще.

– В команде появился еще один опытный защитник, Никита Никитин. Вас удовлетворяет его игра?

– Он провел вторую игру. Получилось так, что перед приездом в Челябинск. Он готовился в Америке, и у него была пауза, связанная с природным катаклизмом. Входит в игру, оценивать пока его не буду. Входит через игры, наберет форму. Человек играл – играл неплохо, поэтому, думаю, поможет нашей команде.