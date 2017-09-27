Анвар Гатиятулин: "Трактор" готовится на каждую игру, как на последнюю"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после победы над "Салаватом Юлаевым" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда на каждую игру готовится, как на последнюю. Он добавил, что поддержка болельщиков помогла игрокам одержать победу.

– На каждую игру готовимся, как на последнюю. Благодарен команде за сегодняшний матч, – приводит официальный сайт "Салавата Юлаева" слова Гатиятулина. – Если брать по игре, то первый период получился скомканный и "зажатый". Тем не менее при счете 0:2 не опустили руки, смогли переломить игру и победили сегодня. Хотел бы вновь поблагодарить болельщиков за такую поддержку. Видно, что трибуны нам сильно помогают.

– У "Трактора" много лидеров находится в лазарете. Играют молодые ребята, и сегодня отличился Шипин. Можно ли сказать, что у "Трактора" появилась длинная скамейка?

– Скамейка пока не длинная. Это все, кто есть. Очень рад за молодых ребят. Появился шанс, они влились в состав. Они забивают, выполняют все, что требуется. Но скамейка пока не длинная.

– В последних двух матчах команда прибавила в агрессии. За счет чего этого удалось добиться - нашли правильные слова для команды или это результат работы?

– Мы пытались и с начала сезона играть активнее. Но травмы дали о себе знать, не хватало на все три периода. Здесь четвертое звено вытягивает и дает возможность играть в четыре звена до конца матча. Поэтому прибавляем в атаке, и эти две игры удались.

– В третьем периоде Рясенский перестал появляться. В чем причина?

– Во втором периоде получил повреждение. Завтра едет на УЗИ. Результат обследования узнаем завтра.