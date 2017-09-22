Анвар Гатиятулин: "Никто в "Тракторе" не согласен с такой ситуацией"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после поражения от "Нефтехимика"(0:3) отметил, что клуб будет исправлять ситуацию путем работы и самоотдачи. По его словам, молодежь выглядит легче остальных игроков в связи со свежестью.

- Исправлять текущую ситуацию будем только через работу, через самоотдачу, - цитирует пресс-служба клуба Гатиятулина. - Нужно выходить, выкладываться в каждом эпизоде. Никто с текущей ситуацией в команде не согласен. Будем переламывать. Возможно, имеет место нехватка сил. Сказался пропущенный гол. После первой пропущенной шайбы возникла какая-то пауза. Не имели права пропускать второй гол кряду. С этим связана неуверенность.

Понятно, что молодежь выглядит легче. У нас с первого матча постоянно играют три пятерки. Наверное, поэтому свежести не хватает, в том числе в большинстве. Даем шанс молодежи. Они за счет желания компенсируют недостаток мастерства. Но есть бригада большинства, мы им доверяем. В прошлой игре большинство сработало, в этой – нет. Через работу будем выходить из положения.