Антон Волченков: "В КХЛ нужно время на адаптацию к большим площадкам"

Защитник "Адмирала" Антон Волченков после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Торпедо" (3:2 Б) подчеркнул, что он пока далек от оптимальных кондиций. Хоккеист, выступавший с 2014 по 2015 год за "Нэшвилл", в прошлом сезоне находился без команды, а контракт с владивостокским клубом подписал в мае.

– Пропустил три недели из-за травмы, сегодня был мой первый выход на лед в официальном матче сезона, – приводит "Р-Спорт" слова Волченкова. – Конечно, потребуется время на адаптацию и к большим площадкам, и к постоянным перелетам. С другой стороны, в Америке летать приходилось много, так что перелетами меня не испугать.

Пока далек от оптимальных кондиций, но надеюсь, что получится с каждым матчем добавлять и в уверенности, и в физической форме. Через победы это будет сделать легче. А Нижний Новгород я еще помню по выступлениям за "Торпедо" (в 2012-2013 годах), хотя тогда сыграл не так много. Остались приятные воспоминания, друзья в команде. Может, поэтому и вышел сегодня на лед, чтобы сыграть против них.