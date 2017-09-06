Антон Тодыков: "Вся трясучка перед дебютом в КХЛ прошла на разминке"

Вратарь "Витязя" Антон Тодыков подчеркнул, что справился с волнением перед дебютом в КХЛ уже во время разминки. Игрок дебютировал в лиге в матче с "Сибирью" (1:2). Основные голкиперы подмосковного клуба Михаил Бирюков и Игорь Сапрыкин пропустили встречу из-за недомогания.

- Сейчас эмоций не осталось, я опустошен, полностью отдался игре, - цитирует "Р-Спорт" Тодыкова. - Остался только осадок от поражения, а так эмоций нет. Совру, если скажу, что не трясло перед дебютом, но вся трясучка прошла на разминке. Пришлось совладать с эмоциями, и уже после разминки все пошло как по маслу. Весь матч на одном дыхании провел, погрузился в игру. Приятно слышать, что главный тренер считает меня лучшим игроком матча с "Сибирью". Буду работать, чтобы оправдать доверие.