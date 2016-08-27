21:50 | ХОККЕЙ — КХЛ

Антон Красоткин: "В молодежной сборной России среди вратарей здоровая конкуренция"

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Голкипер ярославского "Локомотива" Антон Красоткин считает, что конкуренция в молодежной сборной России среди вратарей не сказывается на личных отношениях игроков. 19-летний хоккеист надеется сыграть на молодежном чемпионате мира пройдет с 26 декабря 2016 года по 5 января 2017 года в Монреале и Торонто.

- В сборной у нас здоровая конкуренция, все ребята способные, талантливые, - цитирует ТАСС Красоткина. - Все прекрасно друг с другом общаемся, так что никаких личных проблем в сборной не возникает.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3571749

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