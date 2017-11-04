Андрей Зубарев: "У СКА на лед выходят все живые"

Защитник СКА Андрей Зубарев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Торпедо" (5:4 Б) отметил, что команда регулярно отрабатывает буллиты после тренировок. Хоккеист подчеркнул, что надеялся получить вызов в сборную России на Кубок "Карьяла".

– Начнем с вашего чудесного буллита...

– Чудесный или не чудесный... Мы после тренировок занимаемся буллитами. Ради удовольствия, но что-то получается. Видимо, поэтому тренерский штаб и дал право исполнить.

– То есть это был отработанный прием?

– Что-то отработанное есть. Показал вратарю пару движений, но он все равно остался на линии. Пришлось действовать по-другому – бросать в открытый угол. Может по игре спросите? Что все про буллиты...

– Почему победа далась так тяжело?

– У нас последние игры проходят в тяжелой обстановке. Многих ребят не хватает. Выходят все живые, не хватает лидеров. Играем несобранно, переигрываем смены. Много внутрикомандных минусов. Мы знаем в чем проблемы. Просто нужно желание и время что-то исправить.

– С "физикой" все в порядке?

– Все нормально.

– Кто пытается брать на себя функции лидеров в отсутствие Ковальчука и Дацюка?

– Все понемножку. Это самый правильный момент.

– Почему дали "Торпедо" сравнять в концовке?

– Просто соперники сыграли в свой хоккей. У них есть заготовки – например, Паршин идет в середину, бросает. Любой гол – это ошибка, но ничего страшного. Главное в итоге выиграли. По буллитам, значит по буллитам.

– Ожидали, что позовут на Кубок "Карьяла"?

– Как и все игроки. Всегда надеешься, что тебя заметят, что придет вызов в сборную. Ждешь всего хорошего. (Сергей ЯРЕМЕНКО)