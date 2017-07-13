Андрей Веревко: "Ретроматч "Спартака" состоится, надо уточнить дату и команду"

Президент "Спартака" Андрей Веревко заявил, что ретроматч красно-белых точно состоится в этом сезоне. В данный момент клуб ведет переговоры с лигой, чтобы уточнить дату проведения встречи. Напомним, что московский клуб дважды проводил подобные игры – в 2015-м против "Йокерита", а в прошлом сезоне с "Локомотивом".

– Ретроматч состоится, и он будет проведен достойно, – цитирует ТАСС Веревко. – Сейчас ведется активная работа с Континентальной хоккейной лигой, ареной "Парк легенд". Это совершенно конструктивная работа, матч точно состоится, просто надо уточнить дату и команду. Думаю, это решится до конца месяца.

Календарь сделан комфортно, поэтому мы точно найдем дату. Арена, на которой состоится матч, очень классная, современная, и тематика игры очень подходит этой чаше. Думаю, всем понравится.