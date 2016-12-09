Андрей Соколов: "У "Югры" была беззубая реализация моментов в матче с "Барысом"

Главный тренер "Югры" Андрей Соколов после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Барыса" (2:4) отметил, что у команды была беззубая реализация моментов. По словам специалиста, тренерский штаб вместе с игроками каждый день работает над улучшением этого показателя.

– Сегодня было предостаточно моментов, особенно во втором и третьем периодах, -приводит официальный сайт "Югры" слова Соколова. – Хорошо сыграл вратарь. Но реализация моментов была беззубая. Мы каждый день работаем над их завершением. Но выходит, что у нас моменты есть, а голов нет. В результате чего нет и побед.