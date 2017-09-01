Андрей Скабелка: "Авангард" не смог переиграть Сорокина"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка остался доволен игрой своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА, (0:3) несмотря на поражение. По словам специалиста, омичи заслуживали хотя бы на одно очко по итогам этой встречи.

– Несмотря на то, что шайб было сегодня не много, игра смотрелась, была живая, с большим количеством борьбы, – сказал Скабелка. – К сожалению, не забивая сложно выиграть матч, хотя хорошие моменты были. Но мы не смогли переиграть Сорокина.

Мы сегодня встречались с одной из лучших команд лиги, поэтому где-то я могу быть доволен игрой, но не результатом. Мы сегодня заслужили хотя бы одно очко. Поставлю команде за игру три с плюсом. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)