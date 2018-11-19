Андрей Сидоренко: "После такой победы игроки минского "Динамо" будут чувствовать себя увереннее"

Главный тренер минского "Динамо" Андрей Сидоренко - о матче регулярного чемпионата КХЛ с "Амуром" (4:3 Б).

- С удовольствием приезжаю в Хабаровск, все-таки работал здесь. Хотелось победить, серьезно готовились к матчу. Проявили характер. Играли до конца, хотя, конечно, нас подкосило удаление Буйницкого. Нельзя себе такого позволять! Пропустили один раз и хорошо, что выстояли в дальнейшем. Сумели найти силы и перевели игру в овертайм, а потом победили по буллитам. Благодарен команде за характер, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. - Думаю, психологически ребята будут чувствовать себя уверенней после такой победы. Но работы еще много. Заработали, например, много неоправданных удалений.

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