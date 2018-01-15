Андрей Разин: "Рад, что ребята, которых я взял из Высшей лиги, играют далеко не последнюю роль в клубе-олигархе"

Бывший главный тренер "Адмирала" Андрей Разин подчеркнул, что готов рассмотреть любое предложение. По словам специалиста, он соскучился по работе.

– Каковы дальнейшие планы – готовы возглавить другую команду или в отпуск с семьей?

– Конечно, нет. В любой момент готов рассмотреть любое предложение. В начале сезона не думал, что полечу на Дальний Восток. Я действительно соскучился по работе, мне было приятно вновь окунуться во всю эту атмосферу.

Пока звонков о работе не поступало?

– Нет. Прошли всего сутки. Не думаю, что так быстро может что-то произойти.

– Удивлены высокой конкуренции на "Востоке" в этом сезоне?

– Нисколько. Почти все команды за исключением флагманов нашего хоккея – примерно одного уровня. Все зависит от нюансов. Восточная конференция сейчас очень ровная, и каждая команда действительно может одолеть любого соперника. Показателен пример "Амур", который борется до конца и показывает очень хороший хоккей.

– Что скажете о прогрессе "Автомобилиста", который вы раньше тренировали, под руководством Владимира Крикунова?

– Сейчас это совсем другая организация и команда. Рад, что ребята, которых я взял из Высшей лиги, играют далеко не последнюю роль в этом клубе-олигархе (улыбается). (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полная версия интервью Андрея Разина – здесь