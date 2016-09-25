Андрей Разин: "Функционально "Автомобилист" переиграл "Сочи"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Разин высоко оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи" (0:1 Б). По его словам, екатеринбуржцы функционально переиграли соперника.

- Я очень доволен движением команды и дисциплиной, - приводит пресс-служба сочинцев слова Разина. - Всеми эпитетами, которые сегодня демонстрировала команда, очень доволен. Потому что и функционально переиграли соперника, и по броскам, и по моментам. Но, к сожалению, хоккей - такое дело, что, не забивая ничего, хотя бы ладно, что очко увозим отсюда.

- Не можем не спросить вас про игру без Анатолия Голышева. Показалось, что команде не хватало креатива в атаке. Можно услышать ваше профессиональное мнение?

- Можно. Когда кажется, надо креститься.