Андрей Разин: "Если "Нефтехимик" в итоге выиграл - значит, Назаров все делал правильно"

Двукратный чемпион России, серебряный призер ЧМ-2002 Андрей Разин выразил мнение, что главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра зря дал волю эмоциям, а вот наставника "Нефтехимика" Андрея Назарова можно было бы оправдать, если бы не его "кредитная история". Ранее специалисты были дисквалифицированы за ругань.

- Здесь палка о двух концах, - приводит пресс-служба КХЛ слова Разина. - Я думаю, работе журналистов и интересу болельщиков к КХЛ подобное только в плюс идет. Это, наверное, самое читаемое, что есть в хоккее. Что-то вроде программы "Криминальная хроника"! Это ведь всегда интересно: а сколько матчей дисквалификации им теперь дадут, а сколько денег штрафа возьмут, а не посадят ли на 15 суток. С другой стороны, все-таки и дети смотрят... Так что бранные выражения в эфире - некрасиво. Хотя ситуации тут были разные. К примеру, Петериса Скудру я не понял. Он в этом сезоне очень хорошо работает с командой, с таким составом идет на третьем месте в лиге. И в такой ситуации он зря дал волю эмоциям, там было чистейшее пятиминутное удаление.

А вот Андрей Назаров... Он уже был уволен, потом получил шанс в другой команде, и его нервное состояние сейчас другое, нежели у Скудры. И с моей точки зрения, в эпизоде с игроками Назарова судьи были неправы. Мое личное мнение - Эдуарду Гиматову вместо пятиминутного удаления можно было максимум дать 2+2. И тут Назаров ничего не сказал, промолчал. А вот дальше - уже сорвался. Так что Назарова здесь даже можно оправдать. Правда, учитывая его "кредитную историю"...

Тренерская работа очень нервная, и надо уметь себя контролировать. По себе в этом плане могу сказать, что у меня все хорошо. (Смеется.) После школы ВХЛ в КХЛ я ни разу на льду не был удален до конца матча. Были, конечно, отдельные пресс-конференции, но это все уже в прошлом. (Улыбается.) А на результат команды такая эмоциональность тренера тоже может влиять по-разному. Смотря в каком компоненте. Если команда проигрывает и происходит такой эмоциональный взрыв - естественно, он может перевернуть матч в другую сторону. А если команда выигрывает - зачем это делать? У Скудры и Назарова взрыв помог, другим не помогло. Раз команда Назарова в итоге выиграла - значит, он делал все правильно. А после действий Скудры "Торпедо", к сожалению, до сих пор оклематься не может. Игра с Казанью показала, что сейчас у команды тяжелое состояние.