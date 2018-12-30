Андрей Педан: "Осталось не так много игр в конце регулярки, поэтому каждый матч важен"

Защитник "Ак Барса" Андрей Педан дал комментарий на тему победного домашнего матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика"​​ (1:0) пресс-службе казанской команды.

– У всех команд бывают спады и подъемы, мы просто работаем. Не бывает таких команд, которые выигрывают все матчи. Не считаю, что сегодня мы еле-еле победили. Будем готовиться дальше. Сейчас мы уверенно смотримся в турнирной таблице, но нам есть к чему стремиться. Осталось не так много игр в конце регулярного сезона, поэтому каждый матч важен. Будем работать.

– Как играется, когда через два дня уже Новый год, все уже гуляют и отдыхают?

– Это наша работа, у всех по-разному выходные: кто-то работает пять дней в неделю, а кто-то семь. Это нормально, мы на это сами подписались. У нас еще будет время отдохнуть.

– Сегодня команда отыграла на ноль, у вас неплохое игровое время. Не очень вяжется с тем, что два-три матча назад у тренерского штаба к вам были вопросы.

– Я рад, что ко мне есть вопросы, значит, за мной следят (улыбается). На самом деле, всем всегда есть над чем работать, – приводит слова Педана пресс-служба "Ак Барса".

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