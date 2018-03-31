Андрей Нестрашил: "У Нефтехимика" есть разочарование от концовки сезона, могли сыграть лучше"

Нападающий "Нефтехимика" Андрей Нестрашил считает, что его команда может показывать еще более высокие результаты. В текущем сезоне КХЛ команда вышла в четвертьфинал Восточной конференции, но уступила "Трактору" со счетом 1-4.

– Как оцените прошедший сезон для "Нефтехимика"?

– Хотите верьте, хотите нет, но я всё же думаю, что мы можем играть лучше. К сожалению, нам не всё удалось в серии с "Трактором". После перерыва на Олимпийские игры мы не лучшим образом сыграли и в последних двух матчах регулярного чемпионата, – цитируют "Известия" Нестрашила. – Поражения отбросили нас с третьего места на шестое, лишили преимущества своей площадки в первом раунде. Есть разочарование от концовки сезона, которая испортила впечатление от нашего выступления в большей части чемпионата. Поэтому голову не теряем – естественно, мы довольны результатом, которого смогли достичь, но целимся выше. В следующем сезоне хотим выиграть больше матчей и занять достойное место в серии плей-офф.