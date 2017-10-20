Андрей Назаров: "У "Нефтехимика" вышли игроки, которые вообще никогда не играли"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после победы над "Локомотивом" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался доволен самоотдачей своей команды. Также специалист отметил больше количество травм, и вернувшееся везение в этой встрече.

– Благодарен ребятам, хороший матч, хорошая самоотдача, – цитирует официальный сайт "Нефтехимика" Назарова. – Много травм у нас, вышли игроки, которые вообще никогда не играли. Ну и повезло, в прошлых матчах нам часто не везло. Хорошо, что выиграли.