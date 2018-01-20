Андрей Мартемьянов: "Впереди пять матчей - будем сражаться"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:5) заявил, что его подопечные заряжены на выход в плей-офф. Кроме того, специалист сравнил петербуржцев с ЦСКА восьмидесятых.

– Команда СКА играла очень прилично – сказал Мартемьянов. – К сожалению, нам не удалось выполнить то, что наметили. Соперник был лучше в силовой борьбе, катании. Есть претензии к нашим крайним нападающим, которые проигрывали борьбу в углах, не помогали выносить шайбу в обороне.

– Можете сравнить ЦСКА восьмидесятых, в котором вы играли и нынешний СКА?

– Такое сравнение выглядит адекватно. Петербуржцы сейчас выглядят очень мощно. По самоотдаче и по мастерству – это очень высокий уровень. У нас есть хороший ориентир для роста.

– Как оцените шансы "Амура" на плей-офф?

– Шансы такие же как у всех соперников. Впереди пять матчей – будем сражаться. Сейчас мы поговорили с командой. Никто не собирается опускать рук. Цели – есть цели. Команда заряжена на то, чтобы выполнить их. (Сергей ЯРЕМЕНКО)