Андрей Мартемьянов: "В моем семейном бюджете нет денег на штрафы, поэтому про судей говорить не буду"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов после поражения от "Ак Барса" (2:3) во втором матче плей-офф отметил, что игра центральных нападающих оставляет вопросы. Также специалист объяснил, почему не хочет говорить об арбитрах плохо.

– Игра была нервная, боевая. Чувствовался накал. Мы забуксовал в большинстве. Будем наживать. По сравнению со вчерашним матчем прибавили. Есть претензии к центральным нападающим. Для многих это первый плей-офф. В прошлых командах многие наши игроки просто играли, а тут надо тащить команду.

– Почему вы улыбались после удаления Галиева?

– В моем семейном бюджете нет денег, чтобы платить за штрафы. Есть ниточки, за которые надо дергать. Игроки это чувствуют. Хочу улыбаюсь, а хочу нет. (Артур ЕНИКЕЕВ)