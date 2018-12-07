Андрей Мартемьянов: "У меня большие претензии к команде по игре в обороне"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов подвел итоги матча с "Амуром", в котором его команда победила в овертайме со счетом 5:4.

"В воздухе витала полнейшая недооценка соперника. Начали матч ни шатко, ни валко. Команда после перерыва встрепенулась, но не вся. У меня большие претензии к полевым игрокам по игре в обороне. Я считаю, что удача сегодня была на нашей стороне. Кто больше хотел из парней, те вышли в овертайме и решили исход матча. К команде есть большие претензии. Будем готовиться к следующему матчу и разбираться, почему так получилось. У нас впереди еще два матча. Команда в голове держала, что через день нам предстоит сыграть два спаренных матча. В ноябрьской паузе мы хорошо отдохнули и поработали. В плане отношения к работе и занятиям к команде претензий нет. Что случилось сегодня - завтра будем разбираться. Как всегда, у нас полный лазарет. Будем думать, возможно, будут изменения в составе", - сказал наставник.

После этой победы "Автомобилист" набрал 59 очков и увеличил отрыв от идущего вторым "Ак Барса" до 8 баллов.