Андрей Мартемьянов: "Торпедо" – одна из самых организованных команд лиги, игра получилась равная"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов после победы над "Торпедо" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда соперника является одной из самых организованных в лиге. Он также добавил, что в этой встрече нижегородцам удавалась игра как в большинстве, так и в меньшинстве.

Хабаровский клуб одержал вторую победу подряд и прервал победную серию "Торпедо", которая состояла из пяти игр подряд.

– Сегодня команда действовала неплохо. Мы играли против одной из лучших оборон, самых организованных команд лиги, – приводит официальный сайт КХЛ слова Мартемьянова. - Очень тщательно готовились к матчу, разобрали много моментов. Игра в атаке нам сегодня удалась. Неплохо действовали бригады и большинства, и меньшинства. Это и решило исход встречи. А так игра была равная, очень напряженная, сильный соперник.