Андрей Мартемьянов: "Человек 10 в "Автомобилисте" нет. Будем разбираться"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика" (2:6) отметил, что не все хоккеисты полностью отдавались игре. Команда из Екатеринбурга, которая лидирует в лиге, потерпела 3 поражения в 4-х последних играх.

- Хочу поздравить соперника с хорошей игрой, очень грамотной победой, - приводит пресс-служба "Автомобилиста" слова Мартемьянова. - Соперник сегодня выиграл наш "пятак" и не пустил нас на свой. Плюс очень хорошая игра вратаря, он молодец.

Полетели забивать - пропустили три гола в контратаке. К сожалению, не буду называть фамилии, человек 10 полевых могу отметить, человек 10 нет. Будем разбираться, что случилось с командой. Ну и будем готовиться, дальше двигаться.