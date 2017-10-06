Андрей Мартемьянов: "Бились, сражались, но не все игроки "Амура"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов после поражения от "Трактора"​ в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3) признал, что некоторые игроки не показали достаточной самоотдачи.

– Хотел бы поздравить "Трактор" с победой, - цитирует пресс-служба клуба Мартемьянова. - К сожалению, не всю команду могу поблагодарить за самоотдачу. Есть отдельные люди, к которым это не относится. Игра была равная, тяжелая. Соперник использовал наши ошибки, наказывал сразу. В итоге счет не в нашу пользу. По игре скажу, что бились, сражались, но не все.