Андрей Мартемьянов: "Авангард" сегодня превзошел "Амур" практически во всех компонентах"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" (0:4) отметил, что омичи были сегодня очень мотивированы и заряжены. Специалист также добавил, что соперник превзошел его команду практически во всех компонентах.

- "Авангард" и их нового главного тренера с победой, - цитирует пресс-служба омичей Мартемьянова. - Соперник нас сегодня превзошел практически во всех компонентах: в движении, в мышлении, в быстроте принятия решений, в борьбе, в заряженности. Такие матчи дают повод для размышления. Завтра проведем сбор, посмотрим на наши грубые ошибки. Как отметил коллега, нас поймали на пересменках. Это опытные защитники - так нельзя делать. Ну и как позволил соперник, так и играли. Еще раз повторюсь - омичи были очень мотивированы и заряжены.

- У соперника было преимущество в движении, очень много чистого льда. С чем это связано?

- Очень уверенный контроль шайбы - у них что защитники, что нападающие очень хорошо ею владели, а мы большую часть времени провели без шайбы. Черновая работа - она тяжелая, где-то не хватило нас в плане самоотдачи. Не смогли переступить через себя и работать в таком режиме.

- Юха Метсола пропустил четыре шайбы. Есть ли к нему претензии?

- У нас же не Юха Метсола проигрывает, а команда, и я в том числе. С нас со всех нужно спрашивать за результат.