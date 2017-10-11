Андрей Мартемьянов : "Амур" стал бороться после беседы перед третьим периодом"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов после победы над магнитогорским "Металлургом" (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что решение сыграть от обороны было принято в связи с неважной физической формой. По мнению наставника, команда на эмоциях выиграла матч.

- Физически оказались не совсем готовы и решили сыграть от обороны, - приводит официальный сайт дальневосточников слова Мартемьянова. - Но, как показал матч, это не совсем подошло. Робко играли в защите и в атаке, особенно в первом периоде. Потом провели беседу перед третьим периодом. И вот стали втыкаться и бороться, выгрызать даже. Как результат - сравняли счет и в овертайме уже выиграли. Команда была на эмоциях.