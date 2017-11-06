Андрей Мартемьянов: "Амур" сделал хороший задел перед перерывом и подобрался к кубковой восьмерке"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" (2:0) поблагодарил своих подопечных за самоотдачу. Специалист также добавил, что дальневосточники сделали хороший задел перед перерывом и зподобрались к кубковой восьмерке.

– Во-первых, хотел бы поблагодарить наших болельщиков, – цитирует пресс-служба "леопардов" Мартемьянова. – 4 матча дома – 4 аншлага, мы играем для них. Поблагодарить парней за самоотдачу. Сегодня матч складывался очень тяжело, особенно в первом периоде. Вроде бы, владели инициативой, но соперник очень четко играл в обороне. Средняя зона была практически непроходимой, команда очень обученная, волевая, соперник мне понравился. Во втором периоде мы перестроились, больше добавили в движении и забили голы. Третий период уже сыграли по счету. Понравилась концовка матча, как ее проводили защитники – хладнокровно и довольно-таки уверенно. Поздравлю нашего Юху Метсолу с "сухариком".

– Как оцените действия нового легионера?

– То, что от него требовалось, он выполняет. Это один из факторов, который переломил игру, завел команду. Хорошие, мощные силовые приемы, уверенная игра на чужом пятаке. Он свою работу выполняет. Пока меня его игра вполне устраивает.

– Половина сезона позади. Как оцените дальнейшие перспективы команды перед первым перерывом в чемпионате? Можно ли сказать, что "Амур" нивелировал ситуацию после той ямы, в которую он попал после серии поражений в 9 матчей?

– Слава Богу, это позади. Сейчас команда немножко другая, дух команды немного другой. Поняли, что такое победы, почувствовали вкус победы, как забивать, как сохранить счет. У нас стоит задача, которую надо выполнять. Никто ее не отменяет. То, что команда сделала неплохой задел перед перерывом и подобралась к кубковой восьмерке – это позитивный момент. Будем работать дальше. Сейчас немного отдохнем, поработаем и ждем команды с "Запада", которые очень мощно играют.

– После такой домашней серии к болельщикам пришел аппетит, и люди поговаривают о победе над СКА. За счет чего "Амур" может обыграть практически лучшую команду лиги?

– Доживем до игры, а там видно будет.