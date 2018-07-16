Андрей Марков: "Монреаль"? У меня контракт с "Ак Барсом", который я хочу отработать"

Защитник "Ак Барса" Андрей Марков в интервью "Бизнес Online" опроверг информацию о возвращении в "Монреаль". Напомним, что минувший сезон стал для 39-летнего хоккеиста первым в казанском клубе. Ранее он 17 лет выступал за "Канадиенс".

– После длительного отпуска немного тяжело, но ничего страшного, так всегда бывает. В Сочи хорошие условия, прекрасная погода, есть все, что нужно для работы.

– Будет ли сложнее в следующем сезоне из-за того, что вы – действующие обладатели Кубка Гагарина?

– Может быть, но против "Ак Барса" всегда все команды особо настраивались, наверное, в новом сезоне будут ещё сильнее настраиваться. Мы это понимаем и будем готовиться к каждой игре.

– В североамериканской прессе появилась информация, что вы можете вернуться в "Монреаль", причем чуть ли не в это межсезонье.

– Этим летом я ездил в Монреаль по делам, не знаю, кто запустил такую информацию. У меня контракт с "Ак Барсом", который я хочу отработать.

– Вы и прошлым летом говорили, что не закрываете для себя дорогу в НХЛ.

– Сейчас только начало предсезонки, посмотрим, что будет дальше.