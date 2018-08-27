Андрей Локтионов: "Я искал другие варианты в КХЛ, но права на меня принадлежат "Локомотиву"

Нападающий "Локомотива" Андрей Локтионов в интервью "СЭ" рассказал о трудностях в переговорах с клубом.

– Из Америки больше не звонили?

– Самое интересное, что звонили из "Торонто". Но я опять же отказался. Врач мне сказал, что если я получу еще одну подобную травму, то могу завершить карьеру. Я тогда принял решение провести сезон в КХЛ, ведь здесь меньше контактной борьбы.

– И больше не было попыток уехать? Просто вы регулярно начинали сезон позже остальных.

– Все время не получалось договориться с "Локомотивом", я искал другие варианты в России, но права на меня принадлежали ярославскому клубу. Через год я буду неограниченно свободный агент. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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