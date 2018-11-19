Андрей Костицын о матче с "Амуром": "Когда давно не выигрываешь, то любая победа приятна"

Форвард минского "Динамо" Андрей Костицын - о матче с "Амуром" (4:3 Б) в регулярном чемпионате КХЛ. В этой игре он сделал хет-трик.

- Рад победе. Не опустили руки и играли до конца. Хорошо, что сравняли счет, забив нужный гол, а потом победили по буллитам.

- В третьем периоде "Динамо" было непросто…

- Сами нахватали удалений. Всегда тяжело, когда много нарушений. Пришлось в основном защищаться. К тому же, в меньшинстве одни играют, а другие сидят. Ритм теряется…

- Такая победа придаст уверенности?

- Радует сам факт виктории. Когда долго не выигрываешь, то любая победа приятна.

- Есть объяснение тому, что, если забрасываешь, то обычно делаешь дубль или хет-трик?

- Сложно сказать. Хорошо накрывали соперника на выходе из зоны и реализовывали моменты. Получилась игра в атаке, - цитирует хоккеиста официальный сайт "Динамо".

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