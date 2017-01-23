Андрей Филоненко: "Волновался, когда узнал, что выйду в матче со "Спартаком"

Вратарь ЦСКА Андрей Филоненко после победы над "Спартаком" (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что соперник мог сыграть лучше, но ему где-то не повезло. Также Филоненко подчеркнул, что волновался, когда узнал, что сыграет в этой встрече, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Расскажите про пропущенную шайбу. Изначально вы бросок отбили, и шайба лежала у ваших щитков. Не успели сориентироваться или не видели ее?

– Да, я не сумел сориентироваться и даже не заметил, как шайба залетела в ворота.

– Волновались, когда узнали, что вам доверят место в рамке на дерби?

– Волнение, конечно, было, но ничего сверхъестественного. Мне сказали об этом заранее, за пять дней, и я подготовился к игре.

– "Спартак" был сегодня безнадежен, как считаете?

– Нет. Соперник старался. Было видно, что они могли сыграть и лучше, но им где-то не повезло. А наша команда сыграла хорошо, реализовала свои моменты.

– Не обидно, что не удалось сыграть всухую?

– Я не вышел из ворот, и у защитника не получилось в том эпизоде. Это привело к голу. Здесь наша общая ошибка. Были, конечно, мысли, что в этом матче удастся обойтись без пропущенных шайб, но особо на это не надеялся. Просто решил отработать каждый момент от и до.

– Со спартаковским голкипером Александром Трушковым хорошо знакомы?

– Я его знаю, видел, как он играет, но лично не знаком.