Анатолий Голышев: "Сложно что-то говорить про публикацию зарплат всех игроков "Автомобилиста"

Нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев заявил, что его не волнует факт того, что был обнародован список зарплат хоккеистов уральского клуба. Он также выразил мнение, что, вероятно, кто-то так хочет повлиять на команду.

К перерыву на матчи сборной клуб из Екатеринбурга подошел лидером КХЛ с 8-очковым отрывом от ЦСКА, одержав 25 побед в 26 матчах. Ранее "СЭ" опубликовал полный список зарплат хоккеистов уральского клуба.

- Сложно что-то говорить про публикацию зарплат всех игроков "Автомобилиста", это не мои вопросы, - цитирует "РИА Новости" слова Голышева. - Мне, правда, все равно. Наверно, кто-то так хочет повлиять на нашу команду, не знаю. Просто люди любят считать чужие деньги, а это неправильно. А так мне все равно, пусть пишут, что хотят, это не мое дело.

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