Анатолий Голышев: "Автомобилист" полностью провалил домашнюю серию"

Нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев после матча против "Металлурга" 2:3 (ОТ) назвал основную причину поражения. По его мнению, команда слабо играла в большинстве. Он подчеркнул, "Автомобилист" провалил домашнюю серию.

- Не хватило везения, - сказал Голышев. - Не знаю, почему не забиваем в большинстве. Не могу ничего сказать по этому поводу.

– Как в целом оцените итог домашней серии?

– ﻿Мы ее провалили. Ладно хоть Тольятти обыграли. "Трактор" должны были обыгрывать, ну и сегодня упорный поединок. Надеюсь перерыв пойдет на пользу – поработаем над большинством.