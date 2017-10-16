Анатолий Емелин: "Один еле катит, чтобы смениться, другой сломя голову несется на площадку"

Главный тренер "Югры" Анатолий Емелин после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Автомобилистом" (2:3 ОТ) остался недоволен действиями первого звена и посетовал на то, что его подопечным не хватило сил в концовке.

- Поздравляю "Автомобилист" с победой. Нам не хватило силенок на концовку, - отметил Емелин. - Ну и, номинально, так называемое, первое звено сегодня выпало. Остальные ребята бились, сражались.

- На необходимость корректировки каких элементов игры обратили внимание в первую очередь, придя в "Югру"?

- Я всем говорю, что работаем над обороной. Не всегда получается, сегодняшний матч подтвердил.

- "Югра" лидирует в лиге по количеству штрафов за нарушение численного состава. Сегодня два таких удаления ваши подопечные заработали, одно обернулось пропущенной шайбой. Это, в первую очередь, нарушение игровой дисциплины?

- Даже не в первую. Это основной фактор. Один еле катит, чтобы смениться, другой сломя голову несется на площадку.

- Когда в команде появится Виклунд?

- ﻿Он завтра прилетает. (Алексей МАКСИМОВ)

