Алексей Жамнов: "Полностью доверяю тренерскому штабу "Спартака"

Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов сказал, что руководство клуба и тренерский штаб команды совместными усилиями должны исправить ошибки и улучшить положение команды в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ. По его словам, микроклимат в команде является нормальным.

Отметим, что в семи последних матчах столичная команда одержала две победы.

- Тут недоверия (к тренерам. - Прим. "СЭ") нет никакого. Мы все плывем в одной лодке: сезон идет, и нужно исправлять шероховатости, убирать ненужные вещи, которые нам мешают давать результат, - цитирует ТАСС Жамнова. - Я полностью доверяю этому тренерскому штабу. Мы все вместе, и все вместе должны исправлять ошибки.

У нас слаженная работа - каждый объясняет то, что считает нужным. Все ребята из тренерского штаба, находящиеся на тренерской лавке, сами играли и понимают тонкости хоккея. И все подсказки игрокам идут, в основном, через главного тренера.

В плане микроклимата в команде все нормально, есть шероховатости в игре, и мы постараемся их убрать. Они понимают, что им все по силам и все зависит от них самих. На данный момент нам надо понять причины неудач, и если мы соберемся и выполним все задачи, которые должны, то все будет нормально. У нас задача идти от игры к игре, шаг за шагом.

После 22 матчей регулярного чемпионата "Спартак" занимает 11-е место в Западной конференции, набрав 24 очка. Отставание от восьмой строчки, которая дает право сыграть в плей-офф, составляет 9 очков.