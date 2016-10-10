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Алексей Жамнов: "Назарова не будет в "Спартаке"

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Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов заявил, что экс наставник "Барыса" и СКА Андрей Назаров не возглавит красно-белых, передает корреспондент "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Ранее в СМИ появилась информация о том, что специалист может стать главным тренером московского клуба.

– Назарова не будет в "Спартаке", – сказал Жамнов. – Будет еще один тренер, переговоры с ним ведутся. Он может стать главным, а может войти в штаб.

Сегодня было объявлено об отставке Германа Титова с поста наставника клуба. Вместе со специалистом команду покидает и тренер Вячеслав Козлов. Исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" назначен Алексей Ярушкин.

"Спартак" уволил Германа Титова  // 
Ярушкин - и.о. главного тренера "Спартака", Марков - в тренерском штабе 

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