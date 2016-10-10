"Спартак" уволил Германа Титова

Герман Титов покинул пост главного тренера "Спартака". Сегодня в Лужниках состоялось командное собрание клуба, на котором было объявлено об этом. Вместе со специалистом команду покидает и тренер Вячеслав Козлов, передает корреспондент "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Результат говорит сам за себя, – сказал Титов. – Но мне не хватило времени поработать. Со мной уходит и Вячеслав Козлов. Я расстроен. Но я не думаю, что закончил все в "Спартаке". Ближайшие планы? Проанализировать.

Герман Титов возглавил "Спартак" в мае 2015 года, когда клуб вернулся в КХЛ после отсутствия из-за финансовых проблем. В минувшем сезоне красно-белые заняли 11-е место в Западной конференции и не смогли выйти в плей-офф. В этом сезоне московский клуб одержал 7 побед и потерпел 10 поражений.

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