Алексей Жамнов: "Хохлачеву нужно прогрессировать, Стоа не устроил по цене и качеству"

Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Александром Хохлачевым, отметив, что клуб полностью устраивает этот игрок. По словам руководителя, Райан Стоа не оправдал ожиданий.



– У Хохлачева были варианты – либо вернуться в Северную Америку, либо остаться здесь, – цитирует Жамнова официальный сайт "Спартака". – Изначально мы разговаривали о контракте на три года, но подписали на один, дальше будет видно. Он нас устраивает полностью. Это специфический игрок, ему надо расти, прогрессировать. Есть нюансы для усиления его игры. Он может стать более разносторонним игроком. Посмотри, как дальше сложится. Он сам тоже хотел остаться.



Почему простились со Стоа? Говоря простым языком, не устроило соотношение цена-качество. За эти деньги мы рассчитывали, что он будет давать нам больше. Мы рассчитывали, что он будет давать больше за эти деньги, но он не оправдал. По селекции этого сезона мы учитывали нюансы, чтобы не просто попасть в плей-офф, но и дальше бороться.