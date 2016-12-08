Алексей Ярушкин: "Потапов приболел, а Бердникова ждет обследование"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после победы над "Нефтехимиком" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался доволен игрой команды. По его словам, победить удалось не без удачи.

– Была интересная игра, до последних минут счет был 1:1, моменты для взятия ворот были и в одну, и в другую сторону. Удачно сложилось, Мирнов воспользовался моментом и забил.

– Что с Бердниковым, который не смог доиграть матч?

– Будет обследование, тогда станет ясно, а пока нет результатов.

– Ли завтра уедет в сборную, можно будет заявлять кого-то из взрослого игрока. Еще какого-то лимитчика будете выставлять, и кто это будет?

– Сейчас нам надо переварить эту игру, а дальше все обсудим. В следующем матче все увидите.

– Что с Потаповым?

– У него температура, он приболел. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)