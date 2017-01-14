Алексей Ярушкин: "Некоторые игроки "Спартака" посчитали, что для них законы не писаны"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором красно-белые в Магнитогорске уступили местному "Металлургу" (3:6). Он отметил, что команда, ведя со счетом 3:0, позволила себе непростительные вещи. Напомним, что "Спартак" в 2017 году проиграл все пять гостевых матчей.

– В хоккее есть законы, которые нельзя нарушать. Некоторые игроки, наверное, посчитали, что для них законы не писаны, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Ярушкина. - Нужно делать правильные действия на площадке, тогда приходит успех. А когда ты нарушаешь хоккейные истины, случается вот так. С победой хозяев.



– Можно, сказать, что сегодняшний матч – как квинтэссенция всего сезона для "Спартака". Когда в начале все получается, а в концовке – провал. И если проводить параллели с пятиматчевой серией поражений, в которую попал "Спартак"?

– Нет, наверное. Я же сказал: нужно делать правильные действия на площадке, которые писаны хоккеем. Есть законы хоккея, которые нельзя нарушать. Нарушаешь – получается вот так. А эта серия неудачная… Да, нырнули, провалились. А в чем причина – будем разбираться. Очевидно одно: ведя в счете, мы позволяем себе непростительные вещи. Соперник не прощает за это.