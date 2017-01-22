Алексей Терещенко: "Я вернулся домой и закончу в московском "Динамо"

Капитан московского "Динамо" Алексей Терещенко отметил, что опланирует звершить карьеру в составе бело-голубых. По словам 36-летнего игрока, "Динамо" должно непременно пройти выше первого раунда плей-офф.

- Честно говоря, я даже не знаю, почему выбрал "Динамо", - приводит официальный сайт бело-голубых слова Терещенко. - Помню, по телевизору была реклама, что "Динамо" набирает мальчиков моего года рождения, меня туда и отвели. А почему нападающий, надо спросить у Александра Николаевича – моего первого тренера. Вообще, меня вполне устраивает моя позиция. Я вернулся домой и закончу здесь.

Нестабильность в игре динамовцев? Она была в первой декаде чемпионата - были свои проблемы и вопросы по составу. Я бы не сказал, что сейчас команда средненькая - у нас очень хороший сбалансированный состав: сильная вратарская линия, достойная защита и нападение. Поэтому перспективу вылететь в первом раунде я не обсуждаю. Мы доберемся до самого верха! Не думаю, что нам нужны усиления, у нас и так классная команда!

- Сколько вы еще планируете играть?

- На это будет влиять много разных факторов. Все зависит и от моего состояния, и от моего отношения к хоккею, и от команды - насколько долго она будет готова видеть меня в своих рядах. Ну и, конечно, от здоровья - это самое главное.