Алексей Семенов: "Витязю" предстоит сложная неделя"

Капитан "Витязя" Алексей Семенов в преддверии трехматчевой домашней серии в регулярном чемпионате КХЛ, которая начнется встречей с "Йокеритом", подчеркнул, что команда должна провести каждую игру с максимальным настроем. По словам защитника, эта неделя будет очень важной для подольцев.

- Нам надо быть во всеоружии, нам нужны победы, очень важная неделя предстоит команде, - приводит пресс-служба подольцев слова Семенова. - Настрой у ребят должен быть максимальным на все три игры. На льду я сегодня увидел огонь в глазах ребят. Сам как капитан надеюсь поддержать "Витязь".