Алексей Семенов - о неудачной серии "Витязя": "Паники нет, выберемся"

Капитан "Витязя" Алексей Семенов после поражения от "Барыса" (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что у команды есть проблемы с завершением атак. Он также добавил, что у хоккеистов нет паники после трех домашних поражений подряд.

– Было много моментов, но пока не можем забить эти шайбы. Вроде бы моменты даются неплохо, а с завершением проблемы, – сказал в интервью клубной пресс-службе Семенов. – Будем работать над завершением. Время есть, начало сезона, никакой паники нет. Работаем дальше.

– Какие слова подбираете для ребят, или команда сама все понимает?

– Команда все понимает, мы поддерживаем друг друга в раздевалке. Все в рабочем режиме, паники нет. Бывают взлеты и падения. Это одно из падений. Ничего страшного, выберемся.