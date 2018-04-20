Алексей Марченко: "Естественно, против СКА было проще, чем в финале"

Защитник ЦСКА Алексей Марченко подвел итоги четвертого матча финала плей-офф против "Ак Барса" (1:3). Он отметил, что начало матча москвичи провели хорошо.
- Хорошо очень начали, много большинства заработали, но забить не сумели.
- Против СКА было проще играть?
- Естественно, в финале сложнее играть, чем в финале конференции.
Напомним, теперь "Ак Барс" ведет в финальной серии 3-1. Пятый матч состоится 22 апреля в Казани. Далее, если потребуется, игры серии до четырех побед пройдут 24 апреля – в Москве, 26 апреля – в Казани. (Игорь ЕРОНКО)
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Pimen
Согласен с Алексеем. Барс думает о победе и живот кладет ради нее. Ведущие игроки СКА после олимпиады мыслями и делами были далеко от КГ. Так с кем легче играть?
10:21
Дортмунд
spetrov====Успокойся и прими достойно поражение, а главное, не плачь!
01:35
spetrov
Дортмунд, слова "заткнись или захлебнись желчью" тебе надо именно себе самому в зеркало говорить. Потому как желчь тут только от тебя исходит.
01:09
Дортмунд
Хорошо быть богатым и могущественным! Чтобы никто рядом с тобой не стоял.
00:16
Дортмунд
pushgun----- Как и сборная РФ при любом тренере не смогла бы выиграть у сборной Канады!))))
00:15
pushgun
Если бы СКА пратичеки полным составом не участвовал в олимпиаде, то хрен бы вы у него выиграли. 0:4 без вариантов. Проще им было.... Людей не смешите горе-хоккеисты.
23:42 20 апреля
Дортмунд
Ралпачан Фляйшманъ ====== Заткнись или захлебнись желчью! Вы, РОСНЕФТЬ, покруче всяких других команд и накаченные админресурсом. И неожиданно проиграли. Как так?))) Кто на сей раз виноват?
23:12 20 апреля
spetrov
Ралпачан Фляйшманъ, был бы крест, если бы не Есмантович. А так бог его знает.
22:55 20 апреля
Vlad1992
Никитин- гребенное днище. Аркадьевич, возвращайся. спасай.
22:45 20 апреля
Звездоносец
Серию против ска выиграл Юханссон. По игре уступали ,но ворота были на замке.У Сорокина нервы не выдерживают в который раз.А игры как не было ,так и нет.Очень слабо.Даже во дворе играют более комбинационно ,а большинство-это просто песня на татарском языке.
22:39 20 апреля
Ралпачан Фляйшманъ
в начале сезона это говорил - Никитин - не тренер. Два варианта - либо договариваться с Аркадьичем, либо так и будем главным посмещищем лиги. сливать клинкхамерам и ландерам, которых днищенская Нефть прогнала за профнепригодность - это крест на карьере Никитина, ИМХО.
22:36 20 апреля
RB79
Где же господин Еронко! Уже заждались.
22:27 20 апреля