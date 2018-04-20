Алексей Марченко: "Естественно, против СКА было проще, чем в финале"

Защитник ЦСКА Алексей Марченко подвел итоги четвертого матча финала плей-офф против "Ак Барса" (1:3). Он отметил, что начало матча москвичи провели хорошо.

- Хорошо очень начали, много большинства заработали, но забить не сумели.

- Против СКА было проще играть?

- Естественно, в финале сложнее играть, чем в финале конференции.

Напомним, теперь "Ак Барс" ведет в финальной серии 3-1. Пятый матч состоится 22 апреля в Казани. Далее, если потребуется, игры серии до четырех побед пройдут 24 апреля – в Москве, 26 апреля – в Казани. (Игорь ЕРОНКО)

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