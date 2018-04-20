22:18 20 апреля | Хоккей — КХЛ

Алексей Марченко: "Естественно, против СКА было проще, чем в финале"

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Защитник ЦСКА  Алексей Марченко подвел итоги четвертого матча финала плей-офф против "Ак Барса" (1:3). Он отметил, что начало матча москвичи провели хорошо.

- Хорошо очень начали, много большинства заработали, но забить не сумели.

- Против СКА было проще играть?

- Естественно, в финале сложнее играть, чем в финале конференции.

Напомним, теперь "Ак Барс" ведет в финальной серии 3-1. Пятый матч состоится 22 апреля в Казани. Далее, если потребуется, игры серии до четырех побед пройдут 24 апреля – в Москве, 26 апреля – в Казани. (Игорь ЕРОНКО)

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Pimen

Согласен с Алексеем. Барс думает о победе и живот кладет ради нее. Ведущие игроки СКА после олимпиады мыслями и делами были далеко от КГ. Так с кем легче играть?

10:21

Дортмунд

spetrov====Успокойся и прими достойно поражение, а главное, не плачь!

01:35

spetrov

Дортмунд, слова "заткнись или захлебнись желчью" тебе надо именно себе самому в зеркало говорить. Потому как желчь тут только от тебя исходит.

01:09

Дортмунд

Хорошо быть богатым и могущественным! Чтобы никто рядом с тобой не стоял.

00:16

Дортмунд

pushgun----- Как и сборная РФ при любом тренере не смогла бы выиграть у сборной Канады!))))

00:15

pushgun

Если бы СКА пратичеки полным составом не участвовал в олимпиаде, то хрен бы вы у него выиграли. 0:4 без вариантов. Проще им было.... Людей не смешите горе-хоккеисты.

23:42 20 апреля

Дортмунд

Ралпачан Фляйшманъ ====== Заткнись или захлебнись желчью! Вы, РОСНЕФТЬ, покруче всяких других команд и накаченные админресурсом. И неожиданно проиграли. Как так?))) Кто на сей раз виноват?

23:12 20 апреля

spetrov

Ралпачан Фляйшманъ, был бы крест, если бы не Есмантович. А так бог его знает.

22:55 20 апреля

Vlad1992

Никитин- гребенное днище. Аркадьевич, возвращайся. спасай.

22:45 20 апреля

Звездоносец

Серию против ска выиграл Юханссон. По игре уступали ,но ворота были на замке.У Сорокина нервы не выдерживают в который раз.А игры как не было ,так и нет.Очень слабо.Даже во дворе играют более комбинационно ,а большинство-это просто песня на татарском языке.

22:39 20 апреля

Ралпачан Фляйшманъ

в начале сезона это говорил - Никитин - не тренер. Два варианта - либо договариваться с Аркадьичем, либо так и будем главным посмещищем лиги. сливать клинкхамерам и ландерам, которых днищенская Нефть прогнала за профнепригодность - это крест на карьере Никитина, ИМХО.

22:36 20 апреля

RB79

Где же господин Еронко! Уже заждались.

22:27 20 апреля

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