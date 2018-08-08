Алексей Ковалев: "Россиян за океаном ни во что не ставят"

Легендарный российский форвард Алексей Ковалев, который стал помощником главного тренера "Куньлуня", в интервью "СЭ" заявил, что российских игроков не боятся за океаном. Он отметил, что хочет вернуть российскому хоккею былую славу.

– В 2013 году вы сказали, что не хотите иметь ничего общего с российским хоккеем.

– Я люблю, когда люди говорят и делают. Когда видно какое-то продвижение. Я всегда переживал за наш хоккей, за сборную. Те же канадцы играют в наш хоккей. Финнов мы всегда обыгрывали легко, а сейчас обыграть не можем. У нас ходят вокруг да около, говорят, что нужно то сделать, это сделать, но сдвига-то никакого нет. Я именно это имел в виду, если правильно интерпретировать. Хочется работать там, где люди хотят продвижения. Я не хочу сказать, что никто этого не хочет, но меня очень разочаровала та атмосфера в российском хоккее. Меня немного неправильно поняли. Я хочу иметь дело с российским хоккеем, но понимаю, что если войду и ничем не смогу помочь, что просто потрачу время впустую. Я-то хочу участвовать так, чтобы мы вернули свое имя, свое положение, когда другие команды боялись против нас играть. Они знали, что с нами будет очень тяжело. А сейчас нас никто не боится. Нас уже ни во что не ставят. Хорошо хоть Олимпиаду выиграли. Кто знает, чем бы обернулось поражение. И опять бы началось то же самое. (Игорь ЕРОНКО)

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