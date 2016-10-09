Алексей Бадюков: "Шалунов мог оставить Густафссона без колена"

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков считает, что нападающий "Сибири" Максим Шалунов сыграл очень грубо против защитника "Авангарда" Эрика Густафссона. Шалунов получил трехматчевую дисквалификацию за этот фол.

– Шайба была отправлена за ворота, Густафссон пошел ее подбирать, – приводит официальный сайт КХЛ слова Бадюкова. – С ним начал делать "крест" под скидывание Юнас Анелев, как обычно поступают в такой ситуации защитники. Санников пошел "давить" Густафссона, и тот это увидел. А Шалунов шел вместе с Анелевым и решил ударить Густафссона. То есть за воротами были три игрока: Шалунов, Густафссон и Санников. На большой скорости Густафссону сыграть было тяжело, он пробросился и уже уходил от столкновения. И Шалунов уже увидел, что он не попадает, но все равно сделал движение в ногу, за что и получил дисквалификацию. По идее, это был игрок Санникова, именно Степан должен был напрягать Густафссона. Но Шалунов активно пошел вторым, чего ему делать было не нужно. И опять же: Густафссон всё видел, просто он не ожидал, что Шалунов пойдет так жестко. В итоге Шалунов подставил свою команду, своего тренера, а кроме того, мы еще не знаем о последствиях. Человек после такого столкновения может просто остаться без колена.