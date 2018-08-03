Алексей Анисимов: "За симуляции будем жестоко наказывать, чтобы не возникало таких ситуаций, как с Неймаром"

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов отметил, что в новом сезоне лига будет бороться с симуляциями. По его словам, наказание за такие нарушения могут последовать даже после игры.

- Мы будем продолжать бороться с симуляцией. Конечно, указания судьям брать косу и идти косить нет, - приводит пресс-служба КХЛ слова Анисимова. - Но отмечу, что посыл в этой борьбе исходит даже не от Департамента судейства, а от самих клубов, от их руководителей. Именно они отметили, что судьи не всегда могут распознать случаи симуляции во время игры и порекомендовали наказывать нарушителей уже после матчей. "Военная комната", техническое оснащение которой прогрессирует, позволяет это сделать. Так что случаи симуляции будем жестко отслеживать и наказывать задним числом, чтобы не возникало таких моментов, как с Неймаром на чемпионате мира по футболу.