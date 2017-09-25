Алексей Анисимов: "Судьи могут запросить видеопросмотр на предмет нарушения численного состава"

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал эпизод матча "Сибирь" – "Локомотив", в котором была отменена шайба ярославцев: главный судья встречи заподозрил наличие шести полевых игроков у забившей стороны и запросил видеопросмотр.

– В руководстве по судейству четко сказано, что главный судья матча имеет право обратиться за консультацией к специалисту КХЛ по видеопросмотрам для подтверждения того, что взятие ворот совершено не по правилам, - сказал Анисимов. - Если сразу судьи не свистнули, что на льду было шесть полевых игроков, но у них была тень сомнения, что так и было, они могут обратиться в "Военную комнату" на предмет нарушения численного состава. Если комната подтверждает, что было нарушение, то они отменяют гол, но не накладывают штраф. Как просил главный тренер "Сибири" Павел Зубов.

Это изменение было введено в прошлом сезоне перед плей-офф. Мы обо всем этом говорили, но никто не слушал. В том числе и презентовали данное нововведение командам. Это не запрос тренера. Это консультация главного судьи матча. Он может не брать ее.

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