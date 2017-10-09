Александр Трушков: "Не думал о противостоянии с Шестеркиным"

Вратарь "Спартака" Александр Трушков после матча со СКА (0:4) отметил, что не обращал внимания на то, что играет против Игоря Шестеркина, с которым выступал за МХК "Спартак". Трушков оставил свои ворота "сухими", заменив при счете 0:4 Никиту Беспалова.

– Легендарная бригада победившего в МХЛ МХК "Спартак" (Шестеркин – Трушков) воссоединилась, но впервые играла друг против друга.

– Я не думал об этом. Проиграли – вот это обидно. Спасибо тренерам, что выпустили. 0:4 было – задача была отыграть четко. Спасибо ребятам – помогли это сделать. Дали войти в игру. Особо разрыва не было. Я только ночью приехал. У меня было четыре тяжелых игры в "Химике". Но ничего – справился.

– Вы с Шестеркиным вничью сыграли.

– Ха-ха. Главное, что проиграла команда. Остальное – второй план.

– У вас в этом сезоне резко улучшилась статистика в ВХЛ. С чем это связано?

– Это связано с доверием. В прошлых сезонах я его не получал. Если ты один матч играешь хорошо – продолжаешь играть и дальше. А если больше трех шайб пропускаешь – тебя сажают на лавку. Тяжело так. В этом году – спасибо тренерскому штабу – мне доверяют, и я много играю. Поэтому хорошо себя чувствую в воротах.

– Когда мы уже увидим вашу победу над Шестеркиным?

– Надо сначала ближайшие матчи выиграть. А там уже…

– Хорошо ли, что "Спартак" 4 раза играет со СКА в этом сезоне?

– Да, хорошо. Потому что столько звезд у СКА. И для каждого матч с ними – проверка себя. Все хотят обыграть СКА. Но пока не получается.

– Мальцев из СКА говорил, что в ВХЛ где-то побыстрее игра.

– Не сказал бы. В "Вышке" хороший уровень мастерства, хороший хоккей, но здесь чуточку побыстрее решения принимаются, чуточку побыстрее броски. А так – все то же самое. (Игорь ЕРОНКО)